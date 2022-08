Dia dos Solteiros: Que tipo de solteiro é você?

Da Redação

Do romântico ao pronto para a curtição, descubra abaixo qual tipo de solteiro é você

No dia 15 de agosto é comemorado o Dia dos Solteiros. Se você está "single lady" ou já viveu a solteirice por um período, com certeza se identificará com algum comportamento dos diferentes estilos de solteiros. Do romântico ao pronto para a curtição, descubra abaixo qual tipo de solteiro é você.

"Solteira sim, sozinha nunca"

A solteira convicta que possui vários contatinhos nas redes e os aciona naqueles dias em que deseja uma companhia mais picante. Faz bem para a pele e para a alma. Mas só algumas horinhas, porque, depois de muito tempo junto, já começa a enjoar...

Desatualizada

Quem se juntou ao clube recentemente e ainda se sente um pouco perdida, sem saber mexer direito nos aplicativos de relacionamento ou lidar com as atualizações da vez na hora do flerte. Às vezes, ainda acontece de comparar os novos dates com a ex-parceria. Fique tranquila, essa fase passa, viu?

Sonhando com o príncipe

A romântica da turma. Aquela que no primeiro encontro já se imagina entrando no altar e constituindo família com a pessoa que acabou de conhecer.

Beijar para que se eu posso beber?

A amigona! Sai pra se divertir com os amigos e nem dá confiança para o desconhecido que está ao seu lado tentando o famoso xaveco furado. Para ela, o melhor da solteirice é se jogar na festa até o amanhecer.

Plena

Alcançou a autoestima saudável, fica bem sozinha com seus livros e Netflix. Não precisa sair num sábado à noite para sentir que está aproveitando o final de semana. Sua própria companhia é preciosa e, para namorar novamente, a pessoa escolhida terá que agregar – muito – em sua vida.

Com informações, Vougue

