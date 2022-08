Dia dos Pais: conheça seis 'paizões' do reino animal

Da Redação

O pinguim-imperador (Pinguinus impennis) assume o trabalho de cuidar dos ovos de seus filhotes

A máxima “não basta ser pai, tem que participar” já é consenso entre os seres humanos, mas costuma não ser a regra no reino animal. No entanto, existem verdadeiros paizões na natureza que são muito dedicados à família e cuidam muito bem de seus filhotes. Há aqueles que garantem todo o suporte às mães durante a gestação, outros que ficam responsáveis pela alimentação e proteção dos bebês nos primeiros meses de vida e até aqueles que engravidam.



Embora com características diferentes, as espécies enfrentam desafios comuns: a manutenção de habitats bem preservados, seguros e saudáveis para viver.

Para comemorar este Dia dos Pais, confira seis exemplos inspiradores da natureza:

Peixe-palhaço

Os machos da espécie Amphiprion, popularmente conhecidos como peixe-palhaço, têm forte “instinto paterno”. Assim como o personagem Marlim, do filme “Procurando Nemo”, os pais da espécie são extremamente cuidadosos e protetores e, inclusive, podem cuidar de “bebês” que não são seus. Os pais estão sempre próximos aos filhotes e costumam morder os ovos para remover pequenos detritos e também abanam suas ventanas para garantir oxigênio aos rebentos. Pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, acreditam que a explicação esteja na presença do hormônio isotocina entre esses peixes, que teria um efeito semelhante à ocitocina em humanos. Também chamado de “hormônio do amor”, a ocitocina é liberada no organismo das mães humanas durante o parto e a amamentação.

Cavalo-Marinho

O cavalo-marinho (Hippocampus) é uma das espécies com a paternidade mais incomum. É o macho que “engravida” e dá a luz a centenas de filhotes de uma só vez. Os cavalos-marinhos machos possuem uma bolsa onde as fêmeas depositam seus ovos. A incubação ocorre por um período de até 45 dias, até que os bebês possam nascer. Há cerca de 50 espécies de cavalos-marinhos distribuídas nos oceanos Atlântico, Índico, Pacífico e Mediterrâneo que são consideradas vulneráveis à extinção. No Brasil, existem duas espécies: Hippocampus reidi e H. erectus. As principais ameaças são a pesca predatória, a destruição do habitat e a captura para criação em aquários.

Pinguim-imperador

O pinguim-imperador (Pinguinus impennis) assume o trabalho de cuidar dos ovos de seus filhotes. Sua missão é manter o ovo aquecido por cerca de dois meses - mesmo vivendo em locais super frios - até o momento do nascimento e garantir a alimentação dos filhotes nos primeiros meses. Esse cuidado é fundamental para permitir que a fêmea recupere suas forças, se alimentando no mar. Existem 17 espécies conhecidas de pinguins, sobretudo no Hemisfério Sul. No Brasil, os registros mais frequentes são de pinguins-de-Magalhães, que preferem temperaturas mais amenas em comparação com aqueles que vivem no extremo sul do planeta.

Sagui

O papai sagui (Callithrix) é muito apegado à família e bastante participativo no desenvolvimento de seus filhos. Eles alimentam e carregam os filhotes nas costas enquanto as mães descansam por vários dias para se recuperarem do parto. Os irmãos mais velhos também ajudam nos cuidados com os pequenos dessa espécie. Os saguis alimentam-se principalmente de insetos, mas também gostam de frutas, sementes, ovos, seiva de árvores e pequenas aves. O avanço do desmatamento e o tráfico de animais são as principais ameaças.

Ema

Os machos da ema (Rhea americana) costumam manter um grupo de até 12 fêmeas. Entretanto, os pais são bastante presentes e fundamentais nos cuidados com os filhotes. É dos machos a função de chocar os ovos e a responsabilidade de construir o ninho e dar cuidado e proteção aos filhotes, que pode durar até seis meses. A ema é um animal que ocorre exclusivamente na América do Sul, especialmente em regiões campestres e cerrados do Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. É a maior e mais pesada ave do continente. Um macho adulto pode atingir 1,70 metros e pesar até 36 quilos. A intervenção humana nos biomas também é a principal ameaça para esses animais, assim como a caça. O Pantanal é um dos habitats onde se encontram mais indivíduos da espécie no Brasil.

Cisne-de-pescoço-preto

Outro pai muito presente na gestação e criação de seus filhotes é o cisne-de-pescoço-preto (Cygnus melancoryphus). Eles constroem o ninho bem próximo à água. Enquanto a mãe sai para se alimentar, o pai fica muito atento ao ninho, podendo inclusive se tornar bastante agressivo se alguém chegar perto. Depois que os filhotes nascem, sobem nas costas dos pais para se proteger do frio e dos predadores. O cisne-de-pescoço-preto é uma ave que vive no sul da América do Sul, habitando lagos, lagunas e pântanos.

Fonte: O Boticário

