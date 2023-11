'Deus não precisava', diz Andressa Urach ao revelar arrependimento

Andressa Urach se prostituiu por um certo período. Depois disso, passou a frequentar a igreja, onde chegou a doar R$ 2 milhões - ato que, segundo ela, foi seu maior arrependimento. A revelação foi feita ao interagir com seus seguidores.

“A única coisa que me arrependo é de ter doado esses R$2 milhões, porque hoje eu vejo que Deus não precisa e não precisava do meu dinheiro. Mas isso é uma coisa que não tem como mudar, eu já abri mão do processo mesmo”, disse ela.

A modelo continuou com as revelações, alegando que se arrepende de seu período na igreja. “Deus me dando saúde para trabalhar, eu reconquisto tudo que perdi. Acho que na vida a gente tem que se arrepender daquilo que a gente não fez. Acho que fui muito religiosa, sabe? Me arrependo de ter julgado muito as pessoas” , disse.

“A religiosidade faz muito mal, afasta e machuca as pessoas. Me arrependo disso”, pontuou.

