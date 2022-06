Designer de Apucarana faz sucesso entre músicos famosos

Da Redação

Assim como diversos profissionais, alguns projetos gráficos do designer Eduardo Bucci, de Apucarana, ficaram 'adormecidos' por um período por conta da pandemia, mas em outubro de 2021 ganhou forma durante a turnê de 50 anos da dupla Chitãozinho e Xororó.

continua após publicidade .

O apucaranense é responsável por cenografias de palcos e produção de imagens que são exibidas nos telões de LED em shows e vem fazendo sucesso entre músicos da atualidade. Entre os famosos, estão os cantores Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano, além do grupo Roupa Nova e do Trio Parada Dura.

"Foram 20 anos de espera. Do sofá da sala, assistindo na globo, até entrar para o time. Esse projeto foi icônico e faz parte do show 'Amigos', idealizado pelos sertanejos Leonardo, Chitãozinho e Xororó, e Zezé Di Camargo e Luciano. Só tenho que agradecer a oportunidade de participar", comenta Eduardo.

continua após publicidade .

No dia 18 de junho, o designer preparou toda a concepção visual do show de 40 anos do grupo Roupa Nova, que acontece no Rio de Janeiro. "Comecei a criar o cenário da gravação deste DVD no final de 2021. Este show, que conta com alguma imagens de meu primo Leandro Cirillo, foi adiado duas vezes por conta da pandemia do coronavírus", explica.

Bucci diz que foi motivado principalmente pelo primo, o designer gráfico Leandro Cirillo, que é de Apucarana e trabalha para artistas renomados do cenário musical. "Ele sempre me disse para deixar a área de eventos em que eu trabalhava e me dedicar à desenhar palcos. Eu fui adiando, mas agora deu certo", afirma.

Veja alguns shows:

null - Vídeo por: tnonline