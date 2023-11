Desfeita? Atitude de Virgínia Fonseca com afilhado rende críticas

A influenciadora Virgínia Fonseca se envolveu em uma nova polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira (1º). Acontece que ela foi vítima de muitos comentários negativos após mais uma atitude controversa que tomou envolvendo o aniversário de seu afilhado.

continua após publicidade

Madrinha do pequeno Gabriel, filho de seu irmão, o empresário William Gusmão, com a influenciadora Mellody Barreto, ela não compareceu a uma festinha que comemorou mais um mês de vida do pequeno. Desde que aceitou ser a "dinda" do pequeno, ela raramente é vista na companhia do bebê.

- LEIA MAIS: Viu isto? Dona de casa viraliza ao encontrar ovo dentro de outro ovo

continua após publicidade

Por isso, fãs estão criticando a postura da esposa de Zé Felipe e deixaram mensagens com críticas. "Que pena, que triste que a madrinha Virgínia e Zé Felipe ainda não conseguiram - por trabalho ou doença - ir nos mesversários do Gabriel, em nenhum dos três", afirmou um. "Ter a Virgínia como madrinha era melhor não ter, né?", ironizou outro.

Aparentemente, a influenciadora não pode ir à festinha porque estava com compromissos profissionais inadiáveis. No mês passado, ela também não foi ao evento porque estava com problemas de saúde.

Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News