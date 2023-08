Descubra quem é a brasileira que participou do filme da Barbie

Tainá Haines representa o Brasil no elenco do filme dirigido por Greta Gerwing

A Barbie é brasileira e podemos provar! Tainá Haines representa o Brasil no elenco do filme dirigido por Greta Gerwing e estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling. O longa é o mais assistido da atualidade e, segundo dados mais recentes, arrecadou um total de US$ 774,5 milhões, colocando o filme como a 4ª maior bilheteria global de 2023, após duas semanas de exibição.

No entanto, a caminhada até emplacar um papel em um filme de destaque não foi fácil para ela. Aos 18 anos, a atriz decidiu que era hora de dar um passo maior na carreira de modelo. Foi quando se mudou para Londres, onde se dedicou ao estudo integral do idioma durante os primeiros dois anos. Foi então que a jovem de 28 anos, nascida em Pirassununga, a 190 Km de São Paulo, fez um curso rápido de atuação na Pinewoods Studios, responsável por filmes como os da franquia Star Wars.

A oportunidade de integrar o elenco de Barbie chegou em um momento oportuno para Tainá Haines. Ela tinha acabado de voltar de uma viagem depois de passar três meses no Brasil visitando a família. A atriz conta que na ocasião estava sem nenhum trabalho e se surpreendeu quando recebeu a mensagem.

A atriz explica que o teste consistia em improvisar uma situação feliz com uma das modelos e a exigência era manter a naturalidade. Ela é a única brasileira escolhida para viver a Barbie no filme. “Assinei o contrato de confidencialidade e comecei a gravar em março. Interpretei várias Barbies. Tive várias provas de roupas. Em algumas provas, eles diziam: ‘você vai ser a Barbie rockeira, policial, jardineira….’ E aí, quando chegava no próximo dia, mudava tudo" - relata a atriz.

