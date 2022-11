''Descabele-se'', diz Paolla Oliveira ao relembrar publicação

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com os cabelos soltos e desarrumados, a musa chamou atenção dos fãs ao compartilhar as fotos

Dona de curvas impecáveis, a atriz Paolla Oliveira (40) aproveitou o dia de TBT, nesta quinta-feira, 10, para relembrar um ensaio fotográfico!

continua após publicidade .

Com os cabelos soltos e desarrumados, a musa chamou atenção dos fãs ao compartilhar as fotos, publicadas em seu feed no Instagram, pelas lentes do fotógrafo Mauricio Nahas.

Nos cliques, a famosa, que atualmente está no ar na novela Cara e Coragem, da Globo, na qual interpreta Pat, a estrela aparece com um top rosa e a parte de baixo estampada e amarela, deixando em evidência seu abdômen sarado e o bumbum.

continua após publicidade .

"Descabele-se #tbt", escreveu Paolla Oliveira ao legendar as imagens, recebendo chuva de elogios dos seguidores.

"Deusa", "Amo você de qualquer jeito", "Simplesmente não tenho mais palavras pra te elogiar", "Pensei que fosse a Shakira! Mas é ainda mais linda!", "Linda de todo jeito! Rainha", "Tão perfeitaaa", "descabelada e mesmo assim está maravilhosa", destacaram os seguidores.





Siga o TNOnline no Google News