'Derrotando Satanás do murro': shape de padre Marcelo Rossi viraliza

O físico do padre está chamando a atenção

Os internautas ficaram impressionados com uma publicação feita recentemente pelo padre Marcelo Rossi, em seu perfil oficial do Instagram. O religioso participou de uma tarde de autógrafos em uma livraria de São Paulo, na última terça-feira (25), e divulgou imagens do feito nas redes sociais.

“Dedicatória do Batismo de Fogo e Menos é Mais na livraria Drummond, no Conjunto Nacional, em São Paulo”, escreveu o sacerdote na legenda da publicação. No entanto, o que mais chamou a atenção dos usuários da plataforma digital foi o "shape" do padre, ou seja, a forma física que ele tem.

O corpo que Marcelo Rossi conquistou impressiona, visto que, há algum tempo, ele enfrentava algumas doenças, como depressão e anorexia. Esses problemas de saúde faziam com que o religioso perdesse muitos quilos.

Contudo, através do treino, conseguiu superar essas dificuldades. Inclusive, é importante destacar que antes de cursar teologia e se tornar padre, Rossi se formou em Educação Física pela Faculdades Integradas de Santo André (FEFISA), quando tinha 22 anos.

A mudança corporal do eclesiástico fez com que diversos internautas comentassem sobre. No Instagram, por exemplo, um seguidor alegou que o padre dispensa seguranças. “O padre Marcelo é a única celebridade que faz segurança do segurança dele”, escreveu.

“Ô Glória! Derrotando satanás no murro! Isso que chamo de a força da fé!”, acrescentou uma pessoa. "Padre, eu pequei. 'Meu filho, reze 1 Pai Nosso, 3 Ave Marias, 10 supino reto, 3 repetições prancha de 1 minuto'", brincou outro.

