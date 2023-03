Deputado federal sugere prisão de Mc Pipokinha por zoofilia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O vídeo divulgado por Mc Pipokinha mostra ela de sutiã, sentada com dois gatos na cama

O deputado federal Matheus Laiola (União-PR), que também é delegado da Polícia Civil do Paraná, denunciou a funkeira MC Pipokinha à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal (MPF) por zoofilia.

continua após publicidade .

“Pipokinha aparece vestida de lingerie e com animais lambendo suas partes íntimas em vídeos eróticos numa plataforma que cobra por conteúdos exclusivos para fãs”, disse Laiola em publicação no Instagram.

O vídeo divulgado por Mc Pipokinha mostra ela de sutiã, sentada com dois gatos na cama. Um deles lambe o seio esquerdo da cantora de funk. As imagens foram alvos de críticas nas redes sociais.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Polêmica: MC Pipokinha recebe sexo oral de fã que subiu nua em palco

O delegado sugeriu que a PF peça a prisão preventiva de Pipokinha. “Não podemos normalizar a zoofilia, que é um ato abominável! Pipokinha cometeu um crime e deverá responder por isso. Tolerância zero para quem pratica zoofilia”, afirmou.

Não existe uma lei específica que prevê crime de zoofilia, mas a prática pode ser enquadrada no delito de “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”, previsto no Artigo 32 da Lei nº 9.605/1998. Quem comete o crime pode ser condenado à pena de detenção de três meses a um ano, além do pagamento de multa.

continua após publicidade .

Veja a publicação do deputado:

As informações são do Metrópoles.

continua após publicidade .

Veja o vídeo:

A galera perguntando o que tem demais nesse vídeo da MC Pipokinha



O gato tá lambendo a teta dela e ela postou isso no Privacy q é meio que um onlyfans. A galera do Privacy paga pra ver putaria, e ela posta isso? Acaba saindo como zoofilia mesmopic.twitter.com/FbxtGcZ8iv — 『Pether』 (@PetherPMR) March 10, 2023

Siga o TNOnline no Google News