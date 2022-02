Da Redação

Deolane surpreende web ao mostrar valor da conta de água

A advogada e artista musical Deolane Bezerra surpreendeu as redes sociais nesta quinta-feira (17) ao mostrar o valor de sua conta de água do mês, que chegou a mais de R$ 2,4 mil. "Cheguei aqui no carro, olha o que estava na maçaneta. Gente, isso é um absurdo", disse sobre o valor.

continua após publicidade .

Logo após, ela brincou com alguém que a acompanhava no carro: "Pode mandar o povo tomar banho rápido, viu?"

O assunto tomou conta das redes e se tornou alvo de brincadeira entre os internautas. "Que água de ouro é essa que vocês usam?", questionou uma. "Pelo menos ela é rica", disse outro.