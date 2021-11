Da Redação

Deolane se pronuncia sobre o bloqueio de contas bancárias

Nesta segunda-feira (29), Deolane Bezerra desmentiu que suas contas bancárias haviam sido bloqueadas. O suposto cancelamento teria sido motivado pelo descumprimento de uma lei trabalhista.

Ao Splash, do portal Uol, a advogada se pronunciou e negou a informação. “Não tem nenhuma conta bloqueada, é tudo mentira. Tenho cinco contas funcionando e está tudo on e roteado”, disse ela durante um evento de Carlinhos Maia, em Maceió (Alagoas).

Conforme Fábia Oliveira, do Em Off, o suposto bloqueio teria sido motivado pelo não recolhimento do FGTS de uma empregada doméstica, que trabalhou para a advogada entre 18 de maio de 2017 e 12 de fevereiro de 2019.

Deolane tem 34 anos e ganhou visibilidade após a trágica morte do marido, MC Kevin, em maio.

Com informações do Metrópoles