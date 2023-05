Deolane processa Google por ser ligada à palavra bafuda; Justiça nega

Da Redação

Deolane disse que não suporta mais ter a imagem relacionada com o apelido

A advogada e ex-participante de A Fazenda, da Record TV, Deolane Bezerra, processou o Google por ser relacionada à palavra bafuda. Ela pede que seu nome seja desvinculado, com urgência, do termo na ferramenta de pesquisas. O juiz, entretanto, negou a liminar alegando que a intimidade de Deolane foi exposta durante sua participação no programa e não em reportagens sobre o tema ou indexação dos textos no Google.

fonte: Reprodução/google

"A autora, que livremente optou por participar de reality show com ampla exposição de sua vida privada, acabou por se envolver em polêmica dentro do programa, onde o tema de seu suposto mau hálito foi objeto de discórdia, o que estaria maculando a sua imagem e reputação. A temática extrapolou os limites do referido programa e deu ensejo a uma série de matérias e divulgações na rede mundial de computadores, tendo o réu apenas direcionado a busca de seu site para tais resultados", diz ainda a decisão do juiz Bruno Paes Straforini.

Deolane foi chamada de "bafuda" por colegas de confinamento durante sua participação no reality rural. "Ela [Deolane] é 'bafuda', ela fica chateada porque sabe que é. Alguém já deve ter dado esse toque pra ela", disse a ex-peoa Deborah Albuquerque durante sua passagem pelo mesmo programa.

O Google afirmou, por meio de assessoria de imprensa, que não comentará o assunto.

As informações são do Splash, do UOL.

