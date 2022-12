Deolane planeja festa para 'flopar' final de 'A Fazenda 14'

Da Redação

Deolane usou as redes sociais para anunciar o plano dela para "flopar" a final de "A Fazenda 14"

Deolane Bezerra usou as redes sociais, na sexta-feira (9) para anunciar o plano dela para "flopar" a final de "A Fazenda 14", programa que advogada vem acusando de manipulação após desistir dele.

A ex-participante do reality rural afirmou que pretende reunir os fãs na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, em São Paulo, em uma festa com comida e bebida de graça. Um dos motivos do evento é boicotar a final do reality da Record.

"Fala para o Kadu que a festa para os fãs eu quero no dia 15, na m*rda da final de 'A Fazenda'. Manda ele organizar aí. Não precisa de patrocínio, não. Se não tiver, eu pago. Gente, vai ter uma festa para os fãs na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria", declarou ela no Instagram.

A advogada ainda garantiu gratuidade no evento: "Vai ser tudo de graça. (Vai ter) Boi no rolete, cachaça. Eu estou com medo de não dar o tanto de gente. Mas, enfim, quem chegar, chegou. Nem que seja dia 15 para a gente flopar aquela m*rda".

Com informaçoes do iG

