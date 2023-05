Deolane faz festa luxuosa para celebrar o aniversário da filha; veja

A influencer e advogada Deolane Bezerra comemorou o aniversário de 7 anos da filha caçula, Valentina, com uma festa luxuosa em São Paulo. A celebração teve o tema da animação do personagem Stitch, e a aniversariante usou dois looks.

continua após publicidade

Para a chegada na festa, Valentina surgiu com um vestido vermelho com detalhes em branco. Na hora dos parabéns, ela usou um vestido rosa e azul com o tema da festa. O bolo de aniversário dela também chamou a atenção ao ser todo decorado com o tema do Stitch.

- LEIA MAIS: MC Pipokinha desobedece piloto e mostra o bumbum em cabine de avião

continua após publicidade

Para a festa da filha, Deolane usou um vestido da grife Gucci, avaliado em cerca de R$ 16 mil. No seu perfil oficial do Instagram, a mamãe coruja postou até o momento apenas uma foto da celebração da caçula. Veja:

A advogada também é mãe de Giliard, de 18 anos, e Kayky, de 16 anos.



Siga o TNOnline no Google News