Deolane é processada por mulher que se diz vítima de fraude; entenda

A advogada criminalista, recentemente, passou por uma investigação por lavagem de dinheiro

A vida de Deolane Bezerra não está nada fácil. Após a investigação por lavagem de dinheiro, a advogada criminalista pode passar por uma nova batalha judicial após ser processada, juntamente com a empresa VB Dias de Medeiros Plastiche, por conta de uma fraude.

Uma mulher, identificada como Danielle Cristina Pereira, entrou na justiça contra as duas partes após um anúncio feito pela influencer. A informação é do Em Off.

Danielle possui um filho com uma grave deficiência, que respira com a ajuda de aparelhos, e viu uma publicidade com Deolane sobre um "robô - avô rico", um produto que oferecia uma oportunidade de investimento. Foi nesse momento que ela acreditou que seria uma boa oportunidade para arrecadar o dinheiro restante que é necessário para a cirurgia do jovem.

Contudo, ao fazer o pagamento do produto, a mulher creditou os valores de R$ 497 e R$ 49,99 em duplicidade. Conforme informações, tanto Deolane, quanto a empresa, nada fizeram sobre o ocorrido, o que deixou a vítima desconfiada. Danielle, então, registrou um boletim de ocorrência.

Além de danos morais pelo constrangimento, a mulher também pede a restituição de 100% do montante. O valor total solicitado por Danielle é de R$ 6.093,98.

A equipe de reportagem do Metrópoles entrou em contato com a assessoria da advogada, mas, até o momento, não recebeu nenhum posicionamento oficial sobre o caso.

Fonte: Informações do Metrópoles.

