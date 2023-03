Deolane é criticada após filha passar por procedimento estético; veja

Da Redação

Deolane a filha Valentina

Deolane Bezerra está envolvida em mais uma polêmica. A advogada e ex-A Fazenda foi duramente criticada nas redes sociais após mostrar que a filha, de apenas 6 anos de idade, passou um procedimento estético nas orelhas.

Em um vídeo postado no Instagram da clínica estética, Deolane explicou que a pequena Valentina realizou uma otomodelação, porque a menina estava incomodada com a aparência. Veja no final da matéria.

“Ela estava escondendo [a orelha] com o cabelinho. Então a mamãe aqui ligou para a clínica e falou com os melhores. Só 40 minutinhos e não tem dor. São só alguns pontinhos. Eu desde sempre tive a certeza que daria tudo certo”, disse a ex-A Fazenda.

Mesmo com a explicação, os internautas não acharam correto e teceram diversas críticas contra a decisão da advogada. “Como uma criança de 6 anos sente incomodo referente a estética? Poupe-nos”, escreveu uma pessoa. “Dessa idade já se sente incomodada com alguma coisa. Ela não, a mãe né, meu pai”, disse outra.

Assista:

