Deolane diz que traição de Kevin foi irrelevante e cita mãe do cantor

Deolane falou para Pétala Barreiros e Alex sobre a traição por parte do funkeiro

Deolane Bezerra voltou a comentar sobre a sua relação com MC Kevin, que morreu no ano passado após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro, em A Fazenda 14. Mais cedo, ela chorou ao comentar sua história com o funkeiro durante uma dinâmica.

Dessa vez, Deolane falou para Pétala Barreiros e Alex sobre a traição por parte do funkeiro, apontando que foi “irrelevante”.

“Tudo o que aconteceu entre eu e o Kevin, eu não consigo medir sentimentos nossos pela traição que houve, sabe? É tão irrelevante. Acho que tenho uma paz muito grande no meu coração”, disse a advogada.

“Eu e o Kevin eram muito unidos. A gente morava praticamente juntos. Eu e a mãe dele éramos muito amigas. Eu não perdi só o Kevin, perdi o Kevin, a mãe dele…”, completou Deolane, citando Valquíria Nascimento.

Pétala questionou o por que ela não manteve a amizade com Valquíria, ao que Deolane respondeu: “Não deu, porque acho que, a dor da mãe e da família se torna tão grande a ponto de querer procurar um culpado, sabe? Acho que foi isso o que fizeram comigo, mesmo ela sabendo dentro do coração dela, que eu não tive culpa nenhuma”.

