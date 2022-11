Deolane diz que ela e as meninas do grupo A são queridas aqui fora

Da Redação

A fazendeira da semana, Bia Miranda, chamou suas amigas Deolane, Pétala e Moranguinho para curtirem uma tarde no rancho do fazendeiro, neste sábado (26). Enquanto desfrutavam os privilégios, a advogada comentou com a aliadas que acredita que elas são queridas aqui fora: “Nós somos queridas lá fora [...] todos nós já fomos para a roça, duas vezes, uma vez”, disse a loira.

As quatro peoas conversaram sobre o assunto e Pétala concluiu que apenas vão saber o que o público acha, quando saírem do programa: “Vamos ver o que o público tem para nós, quando sairmos”, falou a influenciadora digital rindo.

Deolane acredita que elas são queridas aqui fora. #AFazenda pic.twitter.com/a932WEp3M9
November 26, 2022

Morango diz que Babi precisa de homem e sexo para melhorar a cara: “Ta precisando de uma mandioca bem grande”

As ofensas dentro de A Fazenda 14 não param! Na tarde deste sábado (26), em uma conversa com Bia Miranda e Deolane Bezerra, a dançarina Moranguinho insinuou que sua rival, Bárbara Borges, precisa ter relações sexuais para mudar sua cara dentro do programa.

“A vontade era falar para ela ‘minha filha, você está precisando de uma mandioca bem grande, um talento bem dado, entendeu? Para ver se muda essa sua cara de tô cagando e vai ser feliz”, disse Ellen Cardoso.

As amigas riram da declaração de Moranguinho e continuaram falando sobre Babi. Ainda no bate-papo, a mulher de Naldo Benny deu a entender que durante a festa de sexta-feira (25), disse que a atriz estava precisando arrumar um macho: “Ta carente gata? Está precisando arrumar um macho”. Bia completou a fala da amiga: “Na hora que você falou ‘é você não está só carente de amizade, você está carente de outras coisinhas”, disse a jovem rindo.

