Da Redação

Deolane diz não ter beijado ninguém após morte de MC Kevin

Deolane Bezerra revelou que não se relacionou com ninguém após a morte de MC Kevin, que morreu em maio deste ano depois de cair de um prédio, no Rio de Janeiro. A viúva fez a declaração em uma entrevista ao colunista Léo Dias, do Metrópoles.

A advogada, que ficou conhecida após a morte do marido, disse que, por enquanto, não está aberta a relacionamentos. “O que impede é a cabeça e o coração. Estou fechada. Estou bem focada no trabalho, não quero ninguém agora”, afirmou.

Durante a conversa, Deolane falou também sobre sua fama repentina. “Deus. Nunca pedi fama, mas pedi para ser bem-sucedida. Ele vem atendendo e estou muito feliz com o que vem acontecendo”, refletiu.