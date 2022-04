Da Redação

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, está namorando

Deolane Bezerra está de namorado novo quase um ano após a morte de MC Kevin. Convidada para participar da 14ª edição de "A Fazenda", a doutora vive uma renovação na vida amorosa, segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles. Solteira e sem manter contatos íntimos durante meses, a advogada tem vivido um affair com o empresário Antônio Mandarrari.



Ainda de acordo com a coluna de Leo Dias, a relação de Deolane e Antônio dura cerca de um mês, mas ainda não foi oficializada. Amigos da doutora garantem que ela está muito apaixonada, mas prefere se manter discreta quanto à nova relação.

Antônio Mandarrari, de 29 anos, é empresário e criador de conteúdo do meio esportivo. Nascido em São Paulo e radicado na Paraíba, o rapaz é fundador do "Lance Milionário", que ensina técnicas para apostas esportivas. Em entrevista ao jornal Extra, no ano passado, ele admite que não gostava de futebol, mas enxergou no mercado uma oportunidade de prosperar financeiramente.

Antônio já é figurinha conhecida entre o meio artístico e os influenciadores digitais. Ele é amigo de Carlinhos Maia, Wesley Safadão, Tirulipa e Gkay. Nas redes sociais, Mandarrari ostenta um estilo de vida semelhante ao de Deolane, com carros importados e viagens de jatinho.

