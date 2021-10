Da Redação

Deolane Bezerra quer seguir carreira musical: "quero ser DJ"

Parece que Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, morto em um trágico acidente no Rio de Janeiro em maio deste ano, quer deixar mesmo a carreira de advogada criminalista para investir na musical. A loira usou o Instagram para refletir sobre a fama após a morte do marido, agradecer o carinho dos fãs e comentar sobre os novos planos.

“Como a minha vida mudou. Vocês me dão tanta força para prosseguir que vocês não têm noção. Às vezes, fico megapreocupada e tensa porque as coisas estão acontecendo muito rápido e eu vejo tanta mulher falando que se espelha em mim, que eu sou forte, guerreira… O acolhimento das pessoas nessa fase da minha vida foi primordial para me erguer”, disse Deolane.

“Eu lutei muito para chegar onde cheguei. Não digo na parte da fama, porque foi algo muito trágico o que aconteceu na minha vida, que derivou na fama, mas para jantar, ir em festas, usar o que eu uso e ajudar pessoas, eu lutei, virei noites em claro para me tornar a Deolane que eu sou hoje. Ver vocês falando que se espelham em mim, me dá muita alegria”, continuou.

Sobre seguir o legado de Kevin, Deolane pontuou: “Quando eu falo em seguir o legado do Kevin, não é como cantora, nem nada. O Kevin fazia coisas inimagináveis. Ele era um artista de ponta. Mas de transbordar amor, porque era isso o que ele fazia com as pessoas próximas a ele. Esse é o legado que eu quero dar continuidade. Quero ajudar pessoas como ele ajudava”.

“Eu nunca vou ser cantora como ele, eu venho da área do Direito. O artista que o Kevin era e vai continuar sendo é incomparável. Nunca vou ser uma cantora ou compositora como o Kevin, mas estou estudando muito para isso. Na verdade, eu vou ser uma DJ cantora. Deolane e suas mil e uma utilidades. Quero muito levar alegria para vocês, felicidade, subir ao palco e dar o meu melhor. Vai ser o maior desafio de toda a minha vida. Acreditem. Meu desejo é fazer um show que todo mundo se divirta. Estou muito ansiosa”.

Em seguida, ela abriu uma caixinha de perguntas nos Stories para saber onde os fãs desejam que seja realizado o primeiro show de sua nova carreira.

