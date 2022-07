Deolane Bezerra mostra vídeo de busca e apreensão: 'Nada de ilícito'

Da Redação

Deolane também expôs Leo Dias, colunista que divulgou as primeiras informações

Deolane Bezerra postou nos stories mostrando como foi a busca e apreensão da Polícia Militar (PM) na casa dela. Na quinta-feira (15), foi divulgado que Deolane teve carros e itens pessoais apreendidos, por uma investigação por lavagem de dinheiro na casa dela.

"Nada de ilícito foi encontrado na minha residência. Falei nos stories que a busca e apreensão por questão de Imposto de Renda, mas está tudo declarado", contou Deolane.

Ela também disse que vai processar quem divulgou as informações e o mandado de busca na quinta-feira (15). "Vou começar por aqui, não devo satisfação para ninguém, mas meus seguidores merecem uma explicação. Nos stories, estão o que eu gravei na busca e apreensão antes de ontem", contou.

"Um funcionário do condomínio filmou e vendeu as informações e ele será acionado pela Justiça também", contou Deolane Bezerra. Ela afirma que a polícia levou carros comprados por ela, sob a acusação de lavagem de dinheiro.

Ao mostrar os carros sendo apreendidos, ela diz que sentiu que houve excesso de uso da autoridade policial. "Por quê? Porquê no mandado fala que seja apreendido objetos de origem lícita, nada foi encontrado, celulares e computadores. Ou seja: prisão de veículos não estava no mandado. Estou tranquila porque é tudo declarado e, do mesmo jeito que foi, irá voltar", pontuou.

Deolane também expôs Leo Dias, colunista que divulgou as primeiras informações de que o Ministério Público teria feito a apreensão na casa dela. "Um recado para Leo Dias, meu querido, você não sabe quem é a empresa 'BetZord'? Você já divulgou produto, já tirou foto com os donos", questionou.



"Ô Leo, para de ser hipócrita, assim como eu, você vive de publicidade também. Esse seu sensacionalismo por cliques chega a ser nojento, tá bom, meu amor?", disse e divulgou foto com o dono da empresa que Deolane citou.

Com informações do ig.

