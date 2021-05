Deolane Bezerra faz tatuagem em homenagem a MC Kevin

Continua após publicidade

A viúva do MC Kevin, Deolane Bezerra fez uma homenagem ao cantor. A advogada tatuou em sua perna, a foto do momento em que ela e Kevin se abraçavam enquanto comemoravam a cerimônia de casamento dos dois, que aconteceu no fim de abril, no México. O funkeiro morreu em 16 de maio após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro.

"É uma dor tão, mas tão forte que você não deve ter noção. Às vezes, passo o dia brigando com você, pra não perder o costume né? Mas também, como pode você ter me deixado tão rápido? Quando eu chegar aí no céu, você vai ver. Vou passar 2 segundos sem falar com você, só pra você aprender a não me deixar 'sozinha nos cantos'", escreveu Deolane na legenda de um vídeo em que mostra o processo da tatuagem.

"Fica bem tá? Fica em paz! Aqui vou tentando me cuidar, a maldade humana está cada vez mais difícil! Mas não se preocupe, eu aguento! Como você falava: ‘eu sou mulher’ e mato no peito! Sobre nós dois, ninguém nunca entenderá".

"E fica tranquilo, no meu coração só ficaram os momentos bons, e assim será. Eu mais que ninguém sei quem é você, não só como companheiro, mas como ser humano. E só pra te lembrar, não conheço ninguém, mas ninguém mesmo, que tenha um coração como seu", seguiu a advogada.

Na última semana, MC Brinquedo também homenageou Kevin com uma tatuagem. "Eu te amo, só queria meu amigo aqui", escreveu o artista ao mostrar a imagem eternizada na pele.

Com informações : G1