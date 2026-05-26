Deolane Bezerra escreve carta de dentro da cadeia: 'a mãe está enjaulada'

Presa preventivamente durante a Operação Vérnix, a influenciadora e advogada criminalista Deolane Bezerra divulgou uma carta escrita dentro da prisão na qual afirma ser alvo de perseguição e nega qualquer envolvimento com o crime organizado. O texto foi compartilhado nas redes sociais pela irmã dela, Dayanne Bezerra.

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Na mensagem, Deolane diz que está presa por causa de um depósito de R$ 24,5 mil, valor que, segundo ela, corresponde a honorários advocatícios recebidos legalmente. A influenciadora também afirmou que nunca foi chamada para prestar esclarecimentos durante os anos em que o caso esteve sob investigação.



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“Mais uma vez a mãe está enjaulada por pura perseguição e por ser formadora de opinião”, escreveu.

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A operação que resultou na prisão da influenciadora apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). As investigações são conduzidas pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de São Paulo e tiveram início após a apreensão de documentos e bilhetes em um presídio paulista.

Na carta, Deolane contestou informações divulgadas sobre seu patrimônio e empresas registradas em seu nome. Ela também afirmou que foi presa sem ter tido oportunidade de apresentar esclarecimentos às autoridades.

“Minha vida é pública, meu endereço é público. Nunca fui ouvida em mais de 4 anos, mas fui acordada com um fuzil apontado para o meu rosto na minha casa e presa sem ter a oportunidade de esclarecer os fatos”, afirmou.

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A influenciadora ainda declarou que construiu a carreira de forma legal e voltou a negar qualquer ligação criminosa.

“Não sou e nunca fui bandida! Sou mãe, sou empresária, sou advogada. Uma nordestina que venceu na vida pelo próprio suor”, escreveu.

A defesa sustenta que Deolane não possui ligação com organização criminosa e afirma que os valores investigados têm origem legal. O caso segue sob investigação da Justiça.

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Leia a carta na íntegra

"Bom dia, Brasil, de novo! Mais uma vez a mãe está enjaulada por pura perseguição e por ser formadora de opinião. Isso já dura mais de cinco anos, afinal até pela morte do Kevin eu fui acusada. Sobre esse processo gostaria de expressar minha indignação, já que nunca fiz parte do crime organizado. Reitero a minha inocência e deixo claro que estou presa pela quantia de R$ 24.500 (valor de honorários que recebi na época como ADVOGADA). Valor depositado em minha conta em espécie, e não pela transportadora mencionada no inquérito. Não sou eu que estou afirmando isso, essa informação está no próprio inquérito.

Peço para ser ouvida, assim como foi pedido no momento da prisão. Além do mais, desde o ano de 2022 venho sendo citada em reportagens midiáticas com tons ameaçadores e em momento algum fui chamada para prestar esclarecimentos sobre esse caso. Minha vida é pública, meu endereço é público. Nunca fui ouvida em mais de 4 anos, mas fui acordada com um fuzil apontado para o meu rosto na minha casa e presa sem ter a oportunidade de esclarecer os fatos.

É mentira que tenho 37 empresas em meu nome. Uma mentira que pode ser facilmente comprovada em uma simples pesquisa na junta comercial, uma mentira que se tornou verdade de tantas vezes que foi repetida. Fui advogada atuante em centenas de processos e nunca sequer estive presente na Penitenciária de Presidente Venceslau. Já disse muitos NÃOS para manter meus princípios e minha ética.

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Não sou e nunca fui bandida! Sou mãe, sou empresária, sou advogada. Uma nordestina que venceu na vida pelo próprio suor. Que segue de cabeça erguida acreditando na justiça. Conto com as orações e o apoio de quem sempre esteve comigo. Mais uma vez, vocês não irão se arrepender. Um beijo a todos! Fé, já estou por aí esperando a próxima injustiça a ser combatida. Vocês não soltem a minha mão, não viu?"