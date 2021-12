Da Redação

Deolane Bezerra arma barraco na Farofa da Gkay

Um barraco na Farofa da Gkay tomou conta da web na madrugada desta quarta-feira (8). A advogada Deolane Bezerra foi tirar satisfação com Rainha Matos, dona de um perfil de fofoca no Instagram, e filmou tudo com o celular.

continua após publicidade .

"Gente, mais uma fofoqueira que estava falando mal de mim ontem. Vamos ver se ela fala na minha frente", disse a viúva de MC Kevin.

Deolane Bezerra arma barraco na Farofa da Gkay - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

Deolane, então, chega ao lado de Rainha Matos e a surpreende. "Quer falar na minha frente agora, amor?", pediu falou Deolane. "Para mim, doutora é quem doutorado", respondeu a influencer. "Para você, que não entende da lei", replicou.



Depois, a Rainha se pronunciou no Instagram e continuou alfinetando a advogada. "Falei que, pra mim, doutora é quem tem doutorado. Fiz esse comentário após ela ir em podcast desmerecer meu trabalho e o de outras páginas, falando como se nosso trabalho fosse nada. Vale lembrar que se não fossem as páginas, 50% de vocês não saberiam nem que ela existe. Não falo dela no meu Instagram, nem bem, nem mal. Fim. Falei na cara dela, mas super constrangida. Não sou acostumada com barraco. Já ela", completa.

Deolane rebateu a influencer em gravações: "Ela disse que não gosta de baixaria. Como assim, gente? Acostumada a denegrir, acabar com a vida de todo mundo. Só planta maldade. Cheguei para falar com ela, ela veio dar risada, achando que eu ia a cumprimentar. E outra, doutora por excelência. Vai reclamar com Deus. Atura ou surta", declarou.

Com informações da Revista Quem.