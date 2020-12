Dentista e influenciador Felipe Araújo faz sucesso em todo Brasil - TNOnline

Continua após publicidade

“Sempre foi meu sonho trabalhar na área da odontologia, porém eu nunca me imaginei conseguindo influenciar uma grande quantidade de pessoas”, diz o dentista Dr Felipe Araújo que está fazendo sucesso nas redes sociais.

Dr Felipe utiliza o sucesso na internet para diariamente dar dicas para se ter o ‘sorriso perfeito’ na internet, ajudando assim milhares de pessoas de maneira prática e objetiva.

O dentista que hoje tem como clientes diversos famosos, diz que para chegar onde está, não foi nada fácil. Teve muita luta e muito estudo. Precisou muita coragem para abrir sua clínica sozinho, assim que acabara de se formar. “Pra mim parecia impossível, por isso todos os dias crio conteúdo e digo para as pessoas não desistirem e persistirem nos seus sonhos. NADA É IMPOSSÍVEL”, diz o dentista.

Mesmo com muita luta e trabalho, nunca pensou em desistir. E diz que uma das suas maiores realizações foi quando comprou sua primeira clínica. A outra, foi quando os fãs o intitularam de ‘o influenciador da odontologia’.

Mas esse jovem dentista ainda tem muito para sonhar e diz que ainda ter expandir seu negócios por todo país e quem sabe até para o exterior. “Quero poder realizar palestras e assim poder atingir o maior número de pessoas possíveis”, conta.

Com tanto trabalho, dentro e fora do consultório, todo pouco tempo livre que lhe resta, Dr Felipe coloca à disposição dos estudos. Ele gosta de estar sempre atualizado sobre as novidades do mercado.

E a força de seus seguidores o inspira para continuar. Ele, que já possui duas clínicas em São Paulo, está iniciando a expansão para o Rio de Janeiro. “Agradeço a todos meus seguidores que sempre me dão credibilidade e força de vontade para continuar a crescer profissionalmente e também como pessoa”, finaliza.

E Dr Felipe Araújo segue mudando vida e influenciando sorrisos. Alguns dos famosos que tiveram seus sorrisos renovados pelo jovem dentista foram: Juju Ferrari, MC IG, MC Paulin da Capital, MC Magal, Salvador da Rima, Guilherme Arana, MC Ryan SP, Anna Livya, entre outros.

Saiba mais sobre Dr. Felipe Araújo através do Instagram: https://www.instagram.com/dr.felipearaujo