Dentista dos famosos morre aos 35 anos após bater cabeça em piscina

Conhecido por ser o "dentista das celebridades", Rafael Pugisi morreu aos 35 anos. O profissional, que tinha como clientes famosos como Neymar, Larissa Manoela e Marina Ruy Barbosa, sofreu um traumatismo cranoencefálico. A informação foi divulgada na página oficial dele no Instagram, com foto do atestado de óbito.

Rafael morreu após um acidente na piscina da casa dele, em Barueri, na Grande São Paulo. O velório e enterro de Rafael serão privados para familiares e amigos próximos. Leia abaixo a nota divulgada pela família:

"Estamos em luto! Hoje pela manhã, Rafa foi fazer sua natação matinal, como de costume, estava em casa se preparando para entrar na sua piscina e mergulhar de ponta, como faz todos os dias! Porém, hoje, Deus quis que esse mergulho fosse diferente, e Rafa acabou batendo a cabeça! Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele chegou sem vida ao hospital.

Rafa foi um ótimo irmão, filho, sobrinho, neto, tio, primo e amigo! Era uma pessoa de sorriso fácil, que ajuda a todos ao seu redor, estudantes, familiares e amigos. Seu sonho era superar suas próprias marcas e ser reconhecido mundialmente pelo seus feitos profissionais! E você conseguiu, Rafa! Mudou a odontologia para sempre e mudou a vida de todos aos seu redor! Obrigada por tudo, obrigada por tanto!

Pedimos respeito a todos pelo Luto da família e pela história do nosso querido Rafa e mais conhecido como Dr. Rafael Puglisi! Continue sorrindo no céu, sabemos que você esta cuidando de todos nós como sempre cuidou em vida! Ganhamos um anjo em nossas vidas e o céu ganhou mais uma estrela! Nossa senhora te cubra com o manto sagrado! São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio."

