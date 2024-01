Dentista desiste do BBB24 no pré-confinamento e vira assunto na web

Siga o TNOnline no Google News

Uma cirurgiã dentista chamada Receba Mota revelou que foi selecionada para o Big Brother Brasil 2024, mas desistiu do programa durante o pré-confinamento. Após o nome da jovem virar assunto nas redes sociais, a informação foi confirmada indiretamente por Boninho, diretor do reality da TV Globo, através de um vídeo no Instagram.

Na publicação, Boninho informou que serão 13 participantes concorrendo as novas oito vagas. As notícias divulgadas anteriormente davam conta de que mais 14 pessoas iriam tentar entrar na casa mais vigiada do país. Os nomes foram divulgados na noite deste domingo (08), durante o programa Fantástico. Clique abaixo para conferir.

Nas redes sociais, Rebeca publicou stories diretamente do aeroporto do Rio de Janeiro, lamentando a desistência. A jovem de 27 anos também repostou prints de uma conversa antiga em que revelava ter sido selecionada para o reality. A dentista ainda compartilhou mensagens de apoio de amigos, que já tinham criado uma arte nas redes sociais com a tag #TeamRebeca.

Outros amigos teriam até mesmo encomendado um totem do rosto da dentista para torcer por ela na competição. "Voltando pra casa...Após desistir do maior sonho da minha vida. Participar do BBB sempre foi o meu maior sonho, e, de fato, consegui chegar o mais longe possível", disse Rebeca.

"Estou voltando agora do confinamento. Não soube controlar meus sentimentos, sempre achei que desistir era sinal de fraqueza, mas tive que ser muito forte para bater naquela porta e dizer que tinha desistido do meu sonho", concluiu.

Posteriormente, Rebeca postou que voltaria às redes para dar detalhes do ocorrido, mas, no momento, está sendo acolhida pela família. Ela publicou um vídeo falando sobre o fato. Assista abaixo:





Fonte: Portal de Notícias Terra.

