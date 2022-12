Dennis Carvalho é internado em estado grave no Rio de Janeiro

Da Redação

Como diretor, ele dirigiu projetos como Roda de Fogo, Vale Tudo, Celebridade, Paraíso Tropical e Lado a Lado

O diretor e ator Dennis Carvalho, de 75 anos, está internado em estado grave no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Conforme o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, ele está com um quadro de septicemia. O colunista afirma que o quadro de saúde de Carvalho é “muito delicado”.

A septicemia é uma inflamação que se espalha pelo organismo após uma infecção, que, na maioria das vezes, é causada por uma bactéria. Dennis Carvalho deixou a Globo este ano, após 47 anos de contrato fixo com a emissora.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, ele estava em negociação com a HBO Max. Dennis entrou na Globo em 1975 para ser ator. Ele atuou em novelas como Malu Mulher, Brilhante e Brega e Chique. Como diretor, ele dirigiu projetos como Roda de Fogo, Vale Tudo, Celebridade, Paraíso Tropical e Lado a Lado.

As informações são do site Metrópoles.

