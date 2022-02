Da Redação

Demitido da Globo, Lair Rennó fará jornal na RecordTV

De acordo com matéria do Leo Dias, no site da Metrópoles, Lair Rennó, jornalista que integrava o quadro de nomes do programa Encontro com Fátima Bernardes, na Globo, foi contratado pela RecordTV.

Agora, como novo contratado, o jornalista ficará a cargo de um programa no horário nobre da emissora. Lair será o novo apresentador do MG Record, a partir do dia 28 de fevereiro, às 19h10.

Lair passou anos na emissora Globo. Em Minas Gerais, foi apresentador do Jornal Regional, Bom dia Minas, MG TV e outros telejornais. Nos últimos anos, especificamente a partir de 2012, ele participava como assistente de Fátima Bernardes, desde o início do programa.

Rennó foi demitido do Grupo Globo em 10 de dezembro de 2019 e, após isso, entrou com um processo trabalhista contra a emissora para cobrar salário de substituição, referente aos seis anos em que apresentou O Encontro, durante as folgas e férias de Fátima.

Na época da demissão, o jornalista publicou uma nota sobre o caso. "Novos ciclos se formarão. A hora da despedida é dolorosa, mas as janelas de oportunidades aparecem justamente nesse estágio. Vou me lançar de peito e coração abertos nessa nova fase", afirmou.





Fonte: Metrópoles.