Demi Lovato revela que se identifica como pessoa não-binária

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A cantora Demi Lovato publicou um vídeo nas suas redes sociais revelando que se identifica como pessoa não-binária, uma identidade de gênero que não se enxerga como masculina ou feminina.

A cantora também explicou que não pretende ser porta-voz do assunto, mas que mudará seus pronomes para "they e them" , que são pronomes neutros na língua inglesa.

"Hoje é um dia que estou muito feliz em compartilhar mais da minha vida com vocês – sinto orgulho em deixar que vocês saibam que me identifico como pessoa não-binária e estarei oficialmente mudando meus pronomes para 'they/them'. Isso aconteceu depois de muito trabalho de cura e auto-reflexão. Ainda estou aprendendo e mergulhando dentro de mim, e não pretendo ser especialista ou porta-voz. Compartilhar isso com vocês agora abre um outro nível de vulnerabilidade pra mim", escreveu.

A cantora publicou ainda que fez essa declaração por aqueles que não conseguem compartilhar quem realmente são. "Estou fazendo isso por aqueles que não têm conseguido compartilhar quem realmente são com seus entes queridos. Por favor, continuem vivendo em suas verdades e saibam que estou enviando muito amor para vocês", escreveu a cantora.