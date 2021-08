Da Redação

Demi Lovato e Justin Bieber são confirmados no Rock In Rio

Nesta terça-feira (10), foram anunciados os dois primeiros headliners do Rock in Rio 2022. O evento foi adiado por conta da pandemia, mas já recebeu uma nova previsão de data para acontecer, marque aí no seu calendário os dias 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11 de setembro de 2022.

Justin Bieber e Demi Lovato são os primeiros nomes garantidos para animar a Cidade do Rock. Os dois vão se apresentar no primeiro domingo do festival, no Palco Mundo, o principal do evento.

Informações sobre o valor e a venda dos ingressos ainda não foram divulgadas.

Com informações: Capricho