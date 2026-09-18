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POLÊMICA

Defesa de Virginia nega proibição de a influenciadora deixar o país por mais de 20 dias

Processo do Ministério Público do DF investiga publicidade irregular de apostas, mas órgão nega qualquer pedido para retenção de passaporte

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Defesa de Virginia nega proibição de a influenciadora deixar o país por mais de 20 dias
Autor Os advogados de Virginia classificaram a notícia como totalmente falsa - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A assessoria jurídica da influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca negou, nesta quinta-feira (17), que a famosa esteja proibida pela Justiça de permanecer fora do Brasil por mais de 20 dias. A nota oficial desmente a informação veiculada pelo programa Melhor da Tarde, da TV Band, segundo a qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) teria imposto a restrição sob pena de retenção de passaporte por suposta dificuldade em notificar a empresária sobre um processo.

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Em comunicado enviado à imprensa, os advogados de Virginia classificaram a notícia como totalmente falsa e ressaltaram que não existe qualquer decisão judicial ou pedido do Ministério Público no processo que imponha limitações ao direito de ir e vir da influenciadora. Tanto o órgão ministerial quanto o tribunal do Distrito Federal confirmaram que a informação não procede.

O TJDFT explicou que, após algumas tentativas frustradas de citação no endereço de Virginia em Goiânia, a defesa da empresária se apresentou voluntariamente nos autos entre o fim de agosto e início de setembro, momento em que ela foi formalmente citada. Com isso, o processo segue seu trâmite normal e a juíza do caso aguarda apenas a apresentação da contestação por parte dos advogados.

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A disputa judicial trata de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do DF contra Virginia Fonseca e a empresa responsável pela plataforma de apostas Blaze. O procedimento investiga uma denúncia de publicidade irregular feita pela influenciadora nas redes sociais durante a Copa do Mundo, em vídeo apontado como capaz de induzir o público ao erro sobre ganhos certos em apostas. A ação também se baseia em um histórico de mais de 42 mil reclamações de consumidores reunidas contra a empresa de apostas.

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