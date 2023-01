Dedé Santana faz harmonização facial aos 86 anos; veja como ficou

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Dedé passou por uma harmonização facial aos 86 anos

O comediante Dedé Santana compartilhou em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (31) o resultado de uma harmonização facial. O ator, de 86 anos, que esteve em uma clínica estética de São Paulo, aproveitou para mostrar o antes e o depois. Ele mexeu em diversos pontos de seu rosto.

continua após publicidade .

“86 anos com carinha de… (complete a frase nos comentários )”, dizia a legenda da foto, que mostrava como ficou o rosto do ator após o procedimento.

Veja:

continua após publicidade .

A empresa responsável pela mudança no visual de Dedé explicou sobre todos os procedimentos feitos no artista. “Iniciamos a harmonização facial dele com preenchimento de mandíbula, bigode chinês, mento, olheiras, malar, lábios, marionete, entre outros procedimentos, como design de sobrancelha”, pontuou.



Eternos Trapalhões, Renato Aragão e Dedé Santana deverão rodar o último projeto juntos. Colegas há quase 60 anos, a dupla protagonizou 38 dos 43 filmes da trupe e estão prestes a se despedir do cinema.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Aos 85 anos, Renato Aragão faz sucesso nas redes sociais

Durante participação no programa Manhã do Ronnie, da RedeTV!, Dedé Santana antecipou o longa-metragem final ao lado do intérprete de Didi Mocó. “Estive com o Renato Aragão e ele pretende fazer o nosso último filme assumindo a idade. Nós estamos conversando sobre isso”, revelou Dedé a Ronnie Von, nesta quinta-feira (26).

As informações são do site Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News