Deborah Secco revela que apanhou por causa de novela

Deborah Secco disse que a idosa não se conformou com uma atitude da personagem

Deborah Secco revelou que, entre os anos 2000 e 2001, foi vítima de um ataque físico na rua quando interpretou a vilã Íris na novela Laços de Família. A artista diz que apanhou de uma idosa em um mercado.

Após dizer que as pessoas confundiam a atriz com a personagem no começo da carreira, a atriz relatou o caso. “A Íris foi [de] uma novela que eu apanhei de fato na rua. Apanhei no supermercado, de uma velhinha. Ela me bateu, deu bolsadas, saiu correndo atrás de mim”, contou em entrevista ao PocCast.

Dando mais detalhes ainda, Deborah Secco disse que a idosa não se conformou com uma atitude da personagem: “É uma loucura, né. A Íris teve um momento, na época em que a Carolina Dieckmann raspou a cabeça, que foi aquela cena icônica, e a Íris chegava no hospital falando: ‘Ah, raspou a cabeça’, com aquele deboche que só ela tinha. E a senhora me parou na rua falando: ‘Eu não aceito, ela estava doente!'”, finalizou.

