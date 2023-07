Deborah Secco impressiona ao mostrar resultado após volta à academia

A famosa resolveu mostrar os registros feitos com filme e chamou a atenção

A atriz Deborah Secco encantou ao compartilhar fotos que revelou recentemente. Nesta quinta-feira (20), a famosa resolveu mostrar os registros feitos com filme e chamou a atenção ao exibir alguns momentos inéditos de sua vida pessoal.

Além de aparecer curtindo um mergulho e exibir um clique da filha, Maria Flor, fruto de seu casamento com o ator Hugo Moura, brincando com amigos, a artista impressionou ao revelar como ficou seu físico após retomar os exercícios na academia.

Segundo Deborah Secco, naquela época, ela havia acabado de se recuperar da covid-19 e resolveu voltar para as atividades físicas. "Também dessas fotos recém-reveladas… Xexeco amando fotografar com filme! 1- energizando na cachoeira; 2- meus pequenos grandes amores… pequenininhos…; 3- tinha voltado pra academia (recuperação pós covid) né", contou ela.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram chocados com a forma da atriz. "A gente adora essas fotos da Dedé nos momentos em família, de cara lavada, sendo feliz!", admiraram. "Como é gata", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Deborah Secco causou ao mostrar mais um dia curtindo uma praia do Rio de Janeiro com muita beleza. Recentemente, ela revelou que foi parar no hospital ao adotar uma dieta extrema para viver personagem. “Eu, como atriz, queria ficar visivelmente à beira da morte”, disse a morena, que entrou em uma dieta radical para emagrecer: “Tinha planejado perder 15 quilos, acabei perdendo 16. Tinha três semanas pré-filme e mais três filmando. Perdi 10 quilos nas três primeiras e cinco até a última semana, quando foi a gravação da morte”, relatou.

