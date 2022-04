Da Redação

Deborah Secco escolhe look de fogo com fio-dental

A atriz Deborah Secco escolheu um look com bordados de fogo para mais um dia de Carnaval no Rio de Janeiro, neste sábado (23).

continua após publicidade .

"Hoje vamos botar fogo nessa Sapucaí!!!", escreveu a atriz em post no seu perfil do Instagram. A atriz escolheu fio-dental e luvas com garras afiadíssimas.

Veja o post de Deborah:

continua após publicidade .