De vestido de couro, noiva de Zezé ostenta corpaço desenhado

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, surpreendeu com mais um look usado para acompanhar o cantor em seu trabalho. Nesta terça-feira, 10, a musa fitness compartilhou fotos da produção e chamou a atenção com seu físico sarado.

Usando um vestido preto de couro, de modelo curtinho, a influenciadora digital deixou suas pernas torneadas à mostra com estilo. O toque de luxo ficou por conta de uma bolsinha brilhante de grife.

"Ontem foi gravação do DVD do nosso amigo @leandrokatooficial que Deus abençoe esse novo projeto!", contou ela sobre a presença. Nos comentários, os internautas encheram morena de elogios. "Você está linda", admiraram os fãs. "Essa pediu pra ser bonita, entrou na fila da beleza, e arrasou...", brincaram.

Nos últimos dias, a noiva do sertanejo impressionou ao surgir renovando o bronzeado na fazenda. De biquíni rosa, ela roubou a cena na piscina com sua beleza natural.

É bom lembrar que Graciele e Zezé vão se casar ano que vem. Os dois estão juntos há 11 anos, e durante seu aniversário, a influenciadora digital ganhou uma nova aliança do cantor, e respondeu se gostou do anel escolhido pelo amado.

Graciele mostra novas fotos da festa de aniversário

Graciele Lacerda usou as redes sociais para postar novas fotos de sua festa de aniversário. Ela completou 43 anos na última terça-feira, 3, e fez uma comemoração intimista ao lado de Zezé Di Camargo e de alguns amigos no salão de festas do prédio em mora em Alphaville, em São Paulo.

A influenciadora digital mostrou os detalhes da festa e falou sobre a celebração intimista. "Ahhhh vai ter overposting! Não posso guardar tudo só pra mim!!! Um pouco de tudo que rolou, dos nossos amigos queridos, da benção do nosso querido pastor Reinaldo e dos profissionais que me ajudaram em cima da hora deixar meu niver incrível. Mais uma vez só posso dizer: Obrigada!!!", escreveu a famosa.

