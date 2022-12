De shortinhos, Juliana Paes mostra habilidades em aula de luta

Da Redação

Manter a forma física precisa de muita dedicação, e Juliana Paes mostrou toda a sua habilidade em uma aula de luta com seu personal trainer. No registro, a atriz de 43 anos aparece com um shorts colado, em tons pastel, dando muitos golpes, como socos, chutes e joelhadas.

Juliana ainda brincou com o jogo do Brasil contra a Coreia do Sul que acontece na tarde desta segunda-feira (05), pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. "Já tá pago! Já pode beber?", escreveu ela no vídeo, que foi publicado no seu Instagram.

Na última sexta-feira (02), a artista apareceu em sua rede social com o olho esquerdo inchado e vermelho, resultado de uma alergia. "Postando um monte de foto bonita, mas a verdade é que eu acordei com uma baita alergia, sei lá, uma coisa no meu olho. Eu não vou poder malhar do jeito que eu quero", começou ela, falando da importância dos treinos em sua rotina.

"'Ai, Juliana, mas você malha todo dia'. Não é por causa do corpo, gente. Eu preciso de endorfina, entendeu? Negócio de cabeça, negócio bem-estar. Uma hora eu conto mais para vocês sobre isso. Rafa Lund, obrigada por ter vindo me dar aula. Eu tentei, fiquei igual ao Popeye, mas não rolou", finalizou.

Assista:

