De shortinhos e top, Gretchen exibe corpão na academia

Nesta segunda-feira, 30, a famosa iniciou a semana com muita energia e mostrou registros se exercitando ao lado do marido, o saxofonista Esdras de Souza.

continua após publicidade

Usando um conjuntinho fitness colorido, composto por cropped e shortinhos, a Rainha do Rebolado esbanjou suas curvas torneadas. "Começando nossa semana no treino muito foco porque meu personal @jose_phive_coach não perdoa. Simbora", escreveu ela na legenda.

LEIA MAIS: Fernanda Lacerda come placenta após parto do filho e gera polêmica

continua após publicidade

Nos comentários, os internautas logo admiraram a beleza da artista. "Bora mulherão", encorajaram. "Seu corpo tá muito bonito, parabéns", elogiaram os fãs.

Vale lembrar que, ela e o esposo passaram por cirurgias como lipoaspiração para ficarem mais sequinhos. A famosa não esconde as intervenções cirúrgicas e estéticas que realiza em seu corpo. Recentemente, ela mostrou como está seu corpo atual.

De calcinha e sem sutiã, Gretchen exibe corpo real e rebate

A cantora Gretchen deu o que falar recentemente ao exibir seu corpo em fotos de biquíni fio-dental. Após receber críticas sobre sua aparência, a famosa voltou a mandar um recado para quem adora falar de seu corpo.

No registro, a Rainha do Rebolado apareceu quase nua, usando apenas uma blusinha regata e uma calcinha com o nome do marido, deixando suas curvas à mostra. Gretchen então aproveitou a oportunidade para mandar uma direta para os haters e ostentar sua boa forma.

"Se eu tivesse sugando minha barriga, não estaria falando, estaria sem ar, então a barriga é verdadeira, o peto realmente bate no queixo porque eu coloquei uma prótese, o bumbum tem tratamento", declarou ela ao exibir seu corpaço. "É vídeo tá, então não tem photoshop, é bumbum de verdade!", disparou.

continua após publicidade

Fonte: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News