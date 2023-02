De Sheila Mello à Anitta: quais famosos são adeptos ao sexo tântrico?

Da Redação

O Tantra está frequentemente nos assuntos mais comentados entres os famosos, quando o papo aborda a procura pelo equilíbrio da mente e do espírito, por meio de experiências sexuais. Em uma entrevista ao Gshow, Sheila Mello surpreendeu e despertou a curiosidade dos seguidores, após compartilhar sua experiência em um retiro tântrico: "muito potente".

Em janeiro, a ex-dançarina do É o Tchan publicou no seu Instagram uma foto seminua dentro de um lago, e contou estar no retiro em busca de renovação. "Infelizmente, é um tabu, as pessoas não conhecem os seus corpos, elas acabam delegando o seu prazer para outras pessoas e é uma pena. Vou investigar o meu caminho. O meu caminho é esse, de descoberta e empoderamento", disse durante a entrevista.

No entanto, Sheila Mello não é a única adepta ao sexo tântrico. De Anitta à Will Smith, alguns artistas já afirmaram que gostam de implementar na rotina sexual a prática do sexo tântrico nos momentos mais íntimos.





Confira quem faz parte da lista

Angélica e Luciano Huck

Durante uma conversa com Tatá Werneck, no "Lady Night", o apresentador Luciano Huck revelou que ele e a esposa, Angélica, buscaram outras formas de movimentar a relação entre os dois, que já dura mais de 20 anos. Segundo Huck, o casal encontrou no tantra uma opção para diversificar o sexo no casamento.

Stenio Garcia

O ator Stenio Garcia fez uma revelação sobre como funciona a vida sexual com sua mulher, Marilene Saade. Em entrevista ao jornal "O Dia", Stenio confessou que gosta de trazer o tantra para a relação. "É uma prática espiritual, eu medito bastante. Nada é isolado. Você e entra e sai da água várias vezes antes de dar um mergulho", disse.





Anitta

Anitta já revelou que fez um curso para aprender a massagear as partes íntimas masculinas. Além disso, a cantora explicou ainda que fez aulas de massagem tântrica, mas aplicada nos genitais. O papo rolou no programa colombiano "The Juanpis Show", em 2019.

"Tem que contratar um professor, um modelo... Um cara chega e o professor explica como se faz o movimento. O homem fica lá com o pênis parado, recebendo a massagem", contou.

Will Smith

O ator contou em sua autobiografia que passou por uma época em que o sexo desregrado lhe fazia muito mal. Will revelou que chegou até a ter náuseas e vomitar durante o orgasmo. Mas ele conseguiu superar a questão após conhecer o sexo tântrico. "O que fiz foi limpar minha mente e me permitir saber que está tudo bem em ser como sou", disse.





