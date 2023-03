De novo: Fernando e Maiara retomam relacionamento pela 11ª vez

Da Redação

Fernando Zor e Maiara

Teve quem não acreditou, mas é real. Fernando e Maiara estão juntos novamente após terminarem o namoro pela 10ª vez no ano passado. A reconciliação do relacionamento foi confirmada pelo cantor em seu perfil das redes sociais.

Em um post no Instagram, o sertanejo aproveitou o momento para homenagear a amada pelo Dia da Mulher. Mas, muito sagaz, Fernando colocou um carrossel de fotos com diversas mulheres da sua família, e deixou Maraisa por último. A surpresa dos fãs foi enorme.

“Uma flor para todas as guerreiras que, apesar de tudo, permanecem de pé. Mulher, seu sobrenome é força, beleza e liberdade. Que seu universo interior transborde felicidade, luz e proteção. 08 de março é o seu dia, mas todo dia é seu dia. Amo vocês, mulheres da minha vida”, escreveu Fernando, na legenda da foto em que aparece com Maiara.

Esse retorno já era especulado e motivo de muitas dúvidas desde a última terça-feira (07). Um fã publicou uma foto com a cantora e contou que registro foi feito ao sair de seu escritório na cidade de Orizona, em Goiás. Fernando também estava presente, no carro, enquanto ela fazia o registro com Maiara.



Aeroporto

No fim de semana, Fernando desembarcou no aeroporto de Goiânia e foi recebido por Almira Henrique, mãe de Maiara e Maraisa. Uma fã do cantor estava por lá, postou uma foto com ele e, na sequência, também compartilhou uma selfie que fez com a mãe das artistas, revelando a presença no mesmo local.





Fonte: Informações do Metrópoles.

