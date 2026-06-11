De mapa com localização a novos posts: Instagram libera pacote de atualizações no Brasil

O Instagram liberou no Brasil um pacote de atualizações que altera a dinâmica de privacidade e a identidade visual dos usuários na rede social.

Entre as principais novidades estão o "Instagram Map", ferramenta que permite o compartilhamento da localização exata em tempo real com amigos selecionados, e um recurso que possibilita reorganizar a ordem dos posts e reels diretamente na grade do perfil, sem a necessidade de apagar e republicar os conteúdos.

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A função de localização chega ao país de forma nativa e vem desativada por padrão, exigindo que o usuário a habilite manualmente. Ao ativar o recurso, é possível definir quais contas cadastradas na lista de amigos poderão visualizar o ponto exato no mapa, além de conferir stories, publicações e notas associadas àquela região.

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Embora a Meta não tenha confirmado oficialmente o lançamento em território nacional, a funcionalidade já está ativa para contas brasileiras após um período de testes em mercados estrangeiros no último ano.

Nas redes sociais, usuários criticaram a nova funcionalidade do Instagram e alertaram para possíveis riscos relacionados ao compartilhamento de localização.

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O Instagram dando arma pra stalker pic.twitter.com/HnfYZszumM — Pedro Henry (@thepedrowx) June 10, 2026

"Tô vendo a localização de um monte de gente no Instagram, inclusive de gente com quem nunca troquei uma palavra na vida", publicou outra.

"O ano é 2026 e o Instagram achou de bom tom lançar um MAPA onde você consegue ver onde as pessoas estão!!!!", afirmou uma terceira usuária.

"Não ativem a localização no mapa do Instagram, principalmente se você for mulher. Isso é uma das maiores loucuras que já vi", escreveu outra.

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Reorganização de posts

Paralelamente, a plataforma foca na customização com a nova ferramenta de reordenar a grade do perfil. O recurso dá mais liberdade para destacar conteúdos específicos ou renovar a estética da página por meio de um novo menu interno.

Para utilizar a novidade, o usuário deve abrir o perfil, pressionar e segurar qualquer publicação, aguardar a aparição das opções e tocar em "Reordenar grade", arrastando as fotos para as posições desejadas antes de confirmar. Publicações que já foram fixadas anteriormente continuam no topo, independentemente das alterações feitas no restante da página.

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As mudanças acontecem na esteira do lançamento do Instagram Plus, a versão paga da rede social que desembarcou recentemente no Brasil pelo valor mensal de R$ 10. O serviço de assinatura opcional oferece vantagens exclusivas, como maior prioridade na entrega de stories, extensão do tempo de exibição das postagens temporárias de 24 para 48 horas e a criação de listas personalizadas de seguidores semelhantes aos "Melhores Amigos". A Meta reforça que a assinatura é facultativa e não interfere na experiência tradicional e gratuita da plataforma.