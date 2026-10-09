De livros a jogos educativos, escritora fortalece cenário literário de Apucarana e região

Com 25 anos de trajetória, a escritora une arte, inclusão e gastronomia para promover a memória das cidades e engajar novos públicos

A escritora e produtora cultural Ana Paula Cruz, conhecida no meio artístico como Ana Com Doçura, está intensificando sua atuação no cenário literário e cultural de Apucarana. Com foco na valorização da identidade local e na educação, ela busca agora novas parcerias para expandir projetos que integram arte, inclusão e desenvolvimento comunitário em toda a região.

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Com uma trajetória profissional de mais de 25 anos, a autora tem se destacado pela publicação de obras que resgatam e celebram a memória regional. Entre seus trabalhos recentes estão "Apucarana Uma Fábula", lançado em 2024, e "Marilândia do Sul Uma Fábula", de 2026. A escritora já prepara um novo título, "Os Grandes Heróis da Coagulação", com previsão de chegada ao público no ano que vem. Além da literatura impressa, seu trabalho alcançou o ambiente digital. Em uma parceria desenvolvida com estudantes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), seu primeiro livro foi transformado em um jogo educativo para smartphones, disponibilizado na Play Store.

A atuação da produtora cultural vai além da escrita e engloba iniciativas de grande impacto na comunidade, costurando áreas como gastronomia, voluntariado e inclusão social. Ana teve participação ativa na realização do Varal de Poesias de Apucarana, um projeto que obteve notoriedade ao alcançar um recorde mundial, e também liderou ações voltadas à cidadania, como o projeto Apucarana Abraça.

Com presença frequente em programas de televisão, rádios, podcasts, jornais e portais digitais, a escritora consolida sua imagem como uma agente mobilizadora na cidade. O objetivo de Ana Com Doçura para os próximos anos é dar continuidade à contação de histórias regionais, utilizando a cultura como uma ferramenta transformadora para engajar diferentes públicos, promover a participação social e fortalecer o orgulho pelo território.

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