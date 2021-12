Da Redação

De lingerie, Viih Tube comemora 21 milhões de seguidores

A ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube compartilhou cliques de lingerie no seu Instagram para comemorar os 21 milhões de seguidores. Nas fotos, ela aparece bem sensual, vestindo uma lingerie rosa e, no rosto, optou por uma maquiagem da mesma cor.

"21M DE FOFOQUEIROS, SEUS FIFIS. Eu só consigo ser grata, grata por me aceitarem por inteira, por me receberem tão bem na minha nova fase! Quem me acompanhou quando eu era ainda uma adolescente de uns 14/15 anos, sabe que eu era exatamente essa pessoa livre e sem medo! Mas com algumas coisas difíceis que aconteceram na minha carreira e na minha vida pessoal eu fui me enfiando numa caixinha e ficando com muito medo de ser eu de novo! Com muita terapia, apoio da minha família e fãs, e com todo aprendizado depois do confinamento que vivi no começo desse ano, eu me sinto eu de novo! Sinto minha essência correndo pelas minhas veias! Sem medo algum de mostrar todas minhas versões até as que eu não me orgulho, sem medo de errar, sem medo do que pensam de mim!", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs da influenciadora não pouparam elogios: "Maravilhosaaa, parabéns", escreveu um fã. "EU TE AMO, ORGULHO!!!", comentou um seguidor. "Parabéns mamãe! Te amo", disse outro internauta.

Com informações do site SBT.

Veja o post de Viih Tube: