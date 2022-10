De joelhos, Zé Neto cumpre promessa no Santuário de Aparecida; vídeo

Da Redação

Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, aproveitou sua passagem pelo Santuário De Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, para atravessar a Passarela da Fé, de joelhos, neste domingo (09).

O cantor não pode fazer a famosa romaria de mula neste ano e, por esse motivo, decidiu agradecer à Nossa Senhora Aparecida de joelhos. Zé neto postou um vídeo no seu perfil do Instagram mostrando sua procissão. Assista:

"O mãezinha de aparecida, esse ano não pude fazer minha romaria, de mula. Então para não passar em branco, vim humildemente somente agradecer, por me dar saúde e ter uma família linda. Por me dar o dom da vida ,e a capacidade de levar alegria as outras pessoas", escreveu o artista na legenda.

Zé Neto postou, ainda, uma foto de como ficou seu joelho após atravessar a passarela. Mesmo com machucados o cantor afirmou que eles "não são nada, perto da benção que é ter você intercedendo por nós".

O devoto também participou da celebração da novena e atendeu carinhosamente os fãs que ali estavam.



Fonte: Informações Banda Multi.

