Da Redação

De fio dental, Viih Tube posta foto provocante no Instagram

Depois de se divertir e trocar beijos na Farofa da Gkay, evento cheio de famosos que rolou há alguns dias, a ex-BBB, Viih Tube, de 21 anos, atacou novamente.

continua após publicidade .

Desta vez, a atriz e influenciadora digital compartilhou no Instagram uma selfie arrasadora que deu o que falar em suas redes sociais.

Com um biquíni cor de rosa bem fininho, a moça arrancou suspiros dos internautas. Com mais de 20,7 milhões de seguidores na web, Viih Tube costuma agradar e colecionar elogios dos admiradores que torceram por ela na casa do Big Brother Brasil.

continua após publicidade .

Informações do site Caras.

Veja:

fonte: Reprodução/Instagram