De fio-dental, Viih Tube aparece em sessão de bronzeamento

A ex-BBB, Viih Tube, renovou o bronzeado na última sexta-feira (26) e aproveitou para registrar o momento. Em seu perfil no Instagram, ela publicou nos stories um clique ousado em frente ao espelho de uma clínica de bronzeamento.

De touca e biquíni fio-dental, Viih exibiu o bumbum redondinho e ainda fez graça ao colocar a língua para fora. No fundo, um adesivo de asas douradas colado na parede deu todo um charme à foto.

Recém-solteira, a ex-BBB tem beijado muito e até se envolvido com um ex-colega de reality. Durante gravação do seu podcast, PodDarPrado, a influenciadora Gabi Prado confirmou o affair entre a youtuber e Arthur Picoli. "Eu estava com eles agora na Bahia. Estavam se pegando, sim", revelou.

Os boatos de que os dois teriam ficado começaram depois que um vídeo de um suposto beijo entre eles vazou na web. O momento teria acontecido durante hospedagem dos ex-BBBs em um resort na Ilha de Comandatuba.

