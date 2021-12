Da Redação

De fio-dental, MC Mirella aparece dançando em festa

MC Mirella chamou a atenção do público ao fazer uma performance na ‘Farofa da Gkay’ na noite desta última terça-feira (7).

Na ocasião, a funkeira subiu em cima do palco e performou suas músicas, usando um fio-dental e lingerie com detalhes transparentes. Confira

fonte: Reprodução

Solteira, após anunciar o fim do casamento com Dynho Alves, a funkeira declarou ser uma pessoa seletiva e não ficar com qualquer pessoa. Através do Twitter, MC Mirella explicou o motivo de não ter beijado ninguém na ‘Farofa da Gkay’.



“Gente eu não sou de ficar com as pessoas assim não, viu?”, disse ela. “Danço, bebo, converso, brinco tudo com limites claro… mas só. Sou um pouco seletiva pra essas coisas e só me envolvo se realmente tiver afim.”, explicou a artista.