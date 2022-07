De fio-dental, Maisa exibe suas curvas durante viagem para Grécia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A apresentadora e atriz Maisa Silva postou carrossel de fotos em seu Instagram durante férias na Grécia com as amigas. Ela apareceu em frente ao espelho usando biquíni verde estilo fio-dental em uma nova foto do dia de passeio.

continua após publicidade .

Na imagem, Maisa fez uma selfie no espelho do banheiro antes de sair para curtir o dia ensolarado. Para completar o visual, Maisa também colocou um conjunto de saia e top de crochê e foi aproveitar o dia na praia.

Nos comentários, os fãs elogiaram a atriz. "Gata”, disse um seguidor. “Perfeita”, escreveu outro. “Musa”, declarou mais um.

continua após publicidade .

Informações Revista Caras.

Veja:





Siga o TNOnline no Google News